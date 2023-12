Monza. Morto lo stilista Lorenzo Riva

(mi-lorenteggio.com) Monza, 16 dicembre 2023 – E’ morto oggi all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era ricoverato, lo stilista Lorenzo Riva.

“Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare”, il ricordo su Facebook del socio e amico Luigi Valietti.

Dopo aver frequentato ed essersi ispirato ad artisti quali Enrico Baj, Lucio Fontana e Mimmo Rotella, Riva nel 1972 presenta la prima collezione a Palazzo Pitti, a Firenze. Da quel momento assume una dimensione internazionale, presentando le sue collezioni oltre che in Italia, anche in Francia, in Messico e in Spagna.

Direttore artistico di Balenciaga

Nei primi primi anni Ottanta diventa direttore artistico della prestigiosa maison Balenciaga, esperienza fondamentale per la sua formazione professionale.

