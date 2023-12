NATALE, RUSH FINALE: PANETTONE DAVANTI AL PANDORO, BOOM DI ADDOBBI CASA (+20%) E LUMINARIE (+15%). BENE ANCHE GLI ALBERI (+10%)

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 16 diicembre 2023 – Dopo il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata per i milanesi e i lombardi inizia lo sprint degli ultimi giorni verso gli acquisti natalizi e nel più classico dei ‘testa a testa’ il panettone – con il 60% delle opzioni – risulta in vantaggio sul pandoro, che fa segnare il 40%. Lo rileva l’Osservatorio del gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ (che conta una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia). A confermare segnali positivi sono i prodotti destinati ai festeggiamenti che complessivamente, da metà novembre a oggi, registrano un incremento del 15%, rispetto allo stesso periodo del 2022. Nello specifico, le vendite di alberi di Natale e accessori per la loro decorazione aumentano del 10%. Sostanzialmente stabili capanne e statuette per il presepe. “Grande attenzione, poi – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – per gli addobbi della casa: ghirlande, decorazioni, vischio, lanterne, gnomi e pupazzi sono tra gli oggetti più gettonati con un segno positivo quantificabile nel 20%”. Da registrare, infine, l’importante successo delle luminarie con un +15%.