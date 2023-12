Presentazione di “Ultima” con l’autore confinato ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrassso, 16 dicembre 2023 – Insieme a Marco Philopat e a Leonardo Lovati Mercoledì 20 (al Folletto25603, ore 21) verrà presentato questo libro

Leonardo, da poco scarcerato dal carcere di Civitavecchia, è confinato ad Abbiategrasso, con obbligo di dimora, in attesa del processo. Il 4 dicembre, in seguito a un blocco stradale contro l’emergenza climatica, lungo l’autostrada A12, è stato arrestato insieme ad altre undici persone.

““Ultima Generazione” è un’organizzazione con un cui non abbiamo condiviso percorsi e che non conosciamo direttamente, ma ci è sembrato giusto accogliere la proposta di presentare questo libro per solidarizzare con Leonardo, per conoscerci e confrontarci con questi giovanissimi attivisti e perchè pensiamo possa esserci spazio per delle sinergie sull’opposizione alla tangenziale e in difesa del Pagiannunz” la nota della Rete di Salvaguardia Territoriale.

