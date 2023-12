Milano, furti a bordo auto: due arresti in via Fantoli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2023 – eri sera a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini italiani di 47 e 43 anni, entrambi con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso.

Intorno alle 21.30, gli agenti del Commissariato Mecenate, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati predatori, hanno individuato in via Fantoli un’auto con due uomini a bordo che si è affiancata a dei veicoli in sosta lungo la strada per poi parcheggiare.

Una volta scesi, mentre uno dei due faceva da “palo”, l’altro si è avvicinato alle autovetture e, utilizzando un arnese, ha aperto diversi abitacoli per poi rovistare all’interno.

I poliziotti hanno bloccato i due, già arrestati diverse volte per lo stesso reato, che alla vista degli agenti hanno cercato di scappare. All’interno della loro auto è stato rinvenuto e sequestrato uno spadino in acciaio con punta a forma di chiave di autovettura con testa esagonale, una chiave inglese e una torcia di colore argento.

Redazione