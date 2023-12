Ceriano – Casetta dell’acqua e colonnine di ricarica al Villaggio Brollo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2023 – E’ stato un pomeriggio particolarmente intenso quello vissuto sabato 16 dicembre in frazione Villaggio Brollo, dove al tradizionale appuntamento pre natalizio con la visita di una squadra di Babbi Natale in tutte le case della frazione, si è aggiunto un momento speciale di inaugurazione. Dalle 14,30 i volontari della Consulta del Villaggio Brollo, guidata da Cristina Monegato, hanno attraversato tutte le strade della frazione suonando i campanelli per consegnare ai residenti la copia del “Taccuìn Cerianès” insieme ad un piccolo presente, come segno di appartenenza a questa comunità di frazione sempre molto propositiva e orgogliosa. Intorno alle 16, sotto la pensilina restaurata di via Del Commercio, c’è stata la cerimonia di inaugurazione della nuova casetta dell’acqua, alla presenza del Sindaco Roberto Crippa e del Vicesindaco Dante Cattaneo, del Presidente di Brianzacque, Enrico Boerci e del Vicepresidente Gilberto Celletti. Un nuovo prezioso servizio a disposizione di tutta la frazione, con la possibilità di ottenere acqua naturale o gasata e refrigerata, fornendo un contributo importantissimo alla riduzione della plastica. Con questa apertura sono già 3 le casette dell’acqua sul territorio di Ceriano Laghetto (centro, Dal Pozzo e Villaggio Brollo) a cui si aggiunge quella di piazza San Damiano, formalmente sul territorio di Cogliate ma a disposizione dei residenti dell’intera frazione. A Dal Pozzo, come già davanti al Giardinone e a Dal Pozzo, accanto alla casetta dell’acqua trovano posto anche le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, a formare una vera e propria “isola della sostenibilità”, come precisa scelta dell’Amministrazione comunale. Ma nel corso dello stesso pomeriggio, al Villaggio Brollo è stata inaugurata anche una bellissima scultura, opera dell’artista di fama internazionale Gabriel Fekete, che vuole essere un omaggio alla vocazione industriale storica di quest’area delle Groane, ricca di cave d’argilla e di fornaci. “Una testimonianza preziosa e importante, che ricorda la fatica e i sacrifici delle famiglie di questa zona, impegnate nella produzione a ciclo continuo dei mattoni con cui sono state edificate le nostre case” -ha ricordato il sindaco Roberto Crippa, consegnando idealmente l’opera d’arte, la casetta dell’acqua e le colonnine di ricarica ai residenti della frazione.

Redazione