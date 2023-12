Il Movimento Cinque Stelle elegge i referenti territoriali: Solinas per il Nord Milano e Pallilla per la Martesana

De Rosa (coordinatore Provinciale): «Lavorare sui territori per tornare il punto di riferimento per chi non ha smesso di credere nel cambiamento»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2023 – Prende forma la struttura territoriale, che accompagnerà il Movimento Cinque Stelle in quel percorso di radicamento sui territori richiesto dalla base. Nel fine settimana sono stati eletti i Referenti dei gruppi territoriali del Nord Milano e della Martesana. Referente del Gruppo territoriale Nord Milano sarà Pier Paolo Solinas Esperto in Marketing territoriale e pianificazione economica del turismo, con focus particolare per le microimprese e le PMI. Coinvolgere gli altri e mettersi in gioco in prima persone per risolvere le ingiustizie rappresenta il centro della sua azione politica. Convinto che: “Una buona gestione inizia dall’impegno di ciascuno nella sua area di influenza. Ognuno nel suo piccolo può aiutare a migliorare la qualità della vita propria e altrui”.

Il Gruppo Martesana sceglie Stefano Palilla e la sua pluriennale esperienza da Consigliere comunale, dal 2017 al 2022 in Comune a Melzo. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi. Lavora da vent’anni nell’ambito delle telecomunicazioni e della sicurezza informatica, per una multinazionale scandinava nel settore della sicurezza informatica. Dichiara: “Ritengo che sia finalmente arrivato il momento di strutturaci e operare con maggiore efficienza nei nostri comuni e agire uniti, con l’obiettivo di attrarre le migliori competenze e risorse per rendere la nostra proposta politica più incisiva”.

Soddisfatto il coordinatore provinciale, Massimo De Rosa: «Sono certo che le persone scelte sapranno lavorare al meglio per riportare le idee del Movimento sui territori. Per strutturarsi serve coordinare le azioni locali di modo da poter diventare punto di riferimento per tutte quelle persone che magari hanno smesso di credere che attraverso il proprio impegno si possa riuscire a cambiare in concreto le cose. Solo in questo modo potremmo tornare ad essere un punto di riferimento per cittadini, associazioni e interlocutori politici».

