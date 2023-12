Si amplia lo Spazio Compiti di Lissone: il servizio attivo al Cubotto e all’Informagiovani

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 19 dicembre 2023 – Una nuova sede a disposizione e una giornata di apertura in più per lo Spazio Compiti del Comune di Lissone. L’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di sostenere l’autonomia delle famiglie e la qualificazione dell’offerta formativa, ha approvato l’ampliamento sperimentale del servizio gratuito pomeridiano dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che unisce l’accompagnamento allo studio a momenti di laboratorio e gioco. Dal 30 novembre, e per tutto l’anno scolastico 2023-2024, oltre alla consueta apertura tutti i martedì e venerdì dalle 17 alle 19 presso il Centro Giovanile il Cubotto, lo Spazio Compiti è attivo, novità di quest’anno, anche nella giornata di giovedì, sempre dalle ore 17 alla 19, presso gli spazi comunali di Via Ferrucci, sede dell’Informagiovani.

Lo Spazio Compiti è un servizio completamente gratuito dedicato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Si tratta di uno spazio dove viene data la possibilità di svolgere attività di studio con la supervisione di educatori di Spazio Giovani impresa sociale, incaricati dall’Amministrazione comunale, e volontari che forniscono un supporto nella programmazione e organizzazione del lavoro assegnato dagli insegnanti, nell’esecuzione dei compiti, nel metodo di studio.

Oltre all’attività di aiuto compiti e sostegno scolastico, durante le aperture pomeridiane vengono proposte attività laboratoriali e aggregative: giochi da tavolo, karaoke, realizzazione oggetti con materiale di riciclo, giochi tematici, piccoli esperimenti scientifici.

“La decisione di ampliare l’orario e di aggiungere un ulteriore luogo nel centro città è stata presa per andare incontro alle famiglie, con l’obiettivo di fornire agli alunni e ai genitori servizi sempre più rispondenti a bisogni concreti – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Carolina Minotti -. Lo Spazio Compiti, dedicato ai giovanissimi e alla loro attività di studio, è un’opportunità su cui le famiglie possono fare affidamento per il supporto scolastico ed educativo. Inoltre, rappresenta un contesto piacevole e arricchente anche dal punto di vista emotivo”.

Per informazioni e iscrizioni al servizio sono attive le e-mail cubotto2.0@gmail.com e informagiovani.lissone@gmail.com. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Lissone.

Redazione