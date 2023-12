Tutto esaurito al teatro Sociale per il Concerto di Natale della Città di Bergamo 2023

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 19 dicembre 2023 – Ieri sera, 18 dicembre alle ore 20.30, si è svolta con grande successo presso il Teatro Sociale di Bergamo, in città alta, la 17° edizione dell’evento benefico “Concerto di Natale I Città di Bergamo”.

Sul palco per i saluti inaugurali: il Presidente e direttore artistico di Proloco Bergamo Roberto Gualdi, l’Assessora comunale alle Politiche sociali Marcella Messina e il Presidente di Spazio Autismo APS Tino Manzoni.

L’evento, ad ingresso gratuito e organizzato da Proloco Bergamo in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, è stato totalmente sostenuto dalla nostra Associazione e dai Partner che hanno affiancato l’iniziativa: Nettuno, Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani, Ance Bergamo, Confindustria Bergamo, Avis Comunale Bergamo, Fondazione Credito Bergamasco, Zambaiti Parati.

Al termine del Concerto il pubblico è stato possibile lasciare un’offerta libera a favore di Spazio Autismo APS che nasce nel 2000 e si adopera per migliorare lo sviluppo di comportamenti relativi alla comunicazione, all’interazione sociale e all’apprendimento dei minori inseriti nella scuola e nelle strutture del tempo libero.

L’Associazione sostiene in particolare la gestione del Centro Spazio Autismo di Bergamo, i progetti per il tempo libero degli adolescenti autistici “Fai con me” e “Spazio Autismo Estate Autonomia”.

È formata da genitori di persone con autismo e operatori del centro. Grazie al supporto economico e sociale di questa Associazione, il Centro ha incrementato il suo impegno sul territorio nel corso degli anni. Il Centro Spazio Autismo è un importante progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico ed un punto di riferimento per le loro famiglie; inoltre, si configura come centro di formazione per genitori, insegnanti e educatori.

“Il Concerto di Natale, anche quest’anno, ha portato un contributo importante per una delle associazioni storiche della nostra città, impegnata a realizzare da sempre progetti per persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie – ha commentato Marcella Messina, Assessora comunale alle Politiche sociali – Un lavoro lungo e difficile che va sostenuto da una comunità intera, fatta di persone e istituzioni rivolte ad accogliere e mettere in campo le proprie migliori energie per chi è più fragile.”

Protagonista dell’edizione 2023 è stata la grande musica della Evolution Swing Band che ha interpretato, con la stupenda voce di Marco “Bruco” Ferri, le più belle canzoni di Frank Sinatra e Michael Bublé. I musicisti, di fama nazionale, sono stati diretti dal Maestro Paolo Favini.

Il Presidente e direttore artistico di Proloco Bergamo, Roberto Gualdi, ha espresso il suo apprezzamento: “Questa serata è il frutto dell’organizzazione di tanti mesi di lavoro. Il merito va condiviso sia con l’amministrazione comunale sia con i numerosi partner che non hanno fatto mancare il loro contributo. Non è stato facile avere il teatro Sociale in questo periodo fitto di eventi. L’intero ricavato è stato già devoluto a Spazio Autismo. Il Concerto di Natale è importante per collaborare con le associazioni che operano nel sociale ed offrire la possibilità a tutti i cittadini di assaporare una serata di festa in una location prestigiosa”.

Fotografie di Vittorio Brambilla.