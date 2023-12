Bambinisenzasbarre. La “Staffetta di Raccolta Regali in Piazza” fa tappa a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2023 – Giovedì 21 dicembre, arriva a Milano la staffetta per Raccolta Regali in Piazza di Bambinisenzasbarre. L’appuntamento per donare un regalo ai bambini, che frequentano gli Spazi Gialli in carcere, è fissato presso la sede dell’Associazione in Corso Venezia al 24, ore 10-13 – 15-18.