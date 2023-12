BRESCIA. TRENI, ASSESSORE LUCENTE A PRESENTAZIONE FERMATA ‘VIOLINO’: DA REGIONE 2 MILIONI, OPERA UTILE PER AVVICINARE PERIFERIA A CENTRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2023 – L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia ha partecipato questa mattina alla presentazione della nuova fermata ferroviaria ‘Brescia Violino’, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.

All’evento hanno preso parte anche il vicesindaco con delega alle Politiche della Mobilità, Federico Manzoni e il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna.

“Un’opera importante – ha detto l’assessore Lucente – voluta fortemente dal territorio, e che certamente potenzia il trasporto su ferro del Bresciano, agevolando l’accesso al capoluogo da parte dei viaggiatori e riducendo notevolmente le distanze tra la periferia e il centro cittadino. Un progetto al quale Regione Lombardia ha creduto sin da subito, finanziando l’intero intervento con 2 milioni di euro, attraverso il contratto di programma con Ferrovienord, con fondi stanziati dal Patto per la Lombardia”.

I lavori, iniziati lo scorso febbraio, sono terminati ad inizio dicembre e con il cambio orario ferroviario la fermata è entrata in servizio.

“Brescia Violino – ha aggiunto Lucente – favorisce l’intermodalità e la mobilità sostenibile, grazie ad un parcheggio per biciclette accanto all’accesso alla banchina e la vicinanza di un percorso ciclopedonale. Grande attenzione alla sicurezza, con un serie di telecamere lungo tutta la struttura, e all’accessibilità per l persone con ridotta mobilità. Una fermata moderna e all’avanguardia, in grado di sviluppare ulteriormente il trasporto pubblico locale, favorendo collegamenti rapidi, puntuali ed efficienti”. (LNews)