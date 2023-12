E’ uscito l’ultimo libro di Valeria Acquarone

(mi-lorenteggio.com) Binasco, 20 dicembre 2023 – E’ stato presentato questa settimana nella sala consiliare del castello di Binasco l’ultimo libro di Valeria Acquarone, ACQUE SOTTERRANEE, Echos edizioni, destinato come i precedenti a tenere i lettori con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Questa volta il mistero non è però dato da eventi magici o dimensioni fantastiche, bensì nasce da un fenomeno scientificamente dimostrato, anche se sconosciuto al grande pubblico.

Partendo da questo evento, l’autrice crea una vicenda di grande suspense, nella quale piani temporali diversi si intrecciano, alternando momenti di vita contemporanea a corposi flash – back che conducono a tempi più o meno lontani, ma solo in senso cronologico, in quanto indispensabili per dare un senso a quanto avviene nel presente. La storia di Luisanna, spensierata ragazza del terzo millennio, è strettamente legata a eventi successi nel secolo precedente, ma l’ignoranza di quegli avvenimenti lontani rischia di compromettere per sempre la serenità della sua crescita. Solo la determinazione sua e di chi ha deciso di aiutarla porterà infine a dipanare i fili che riconducono a un passato drammatico, capace di proiettare la sua ombra distruttrice non solo su di lei, ma anche sulle generazioni future. Così Luisanna potrà ritrovare la serenità dei suoi verdi anni, tornando a vivere la passione per il nuoto sincronizzato, senza più temere di trovare sul fondo della piscina inquietanti ricordi di un passato che lei ha non ha conosciuto, e purtuttavia la ricorda e la insegue per legarla ancora una volta a quanto è stato.

Lettura ideale per un momento di evasione, ma anche di riflessione , “Acque sotterranee” è indicato dall’adolescenza in avanti, suggerendo ai lettori di diverse età spunti di riflessione differenti, ma sempre coinvolgenti e stimolanti. Può essere ordinato in libreria, oppure acquistato su Amazon o direttamente dalla casa editrice Echos.

Vittorio Aggio