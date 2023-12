Rho. Sciopero del personale Sodexo venerdì 22 dicembre 2023

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 dicembre 2023 Per venerdì 22 dicembre 2023 è stato proclamato dai sindacati di settore uno sciopero nazionale che riguarderà l’intero turno di lavoro ricompreso nella giornata del 22 dicembre 2023 dei dipendenti di imprese del Terziario Distribuzione e Servizi della Distribuzione Moderna Organizzata e della Distribuzione Cooperativa.Le principali organizzazioni sindacali, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL, hanno indetto la protesta dopo la rottura delle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali. Sodexo Spa, gestore del servizio di refezione scolastica a Rho e in altre realtà, ha segnalato una possibile forte adesione allo sciopero da parte del personale impegnato nel servizio. Di fatto, non per volontà dell’Amministrazione comunale ma a causa di questa iniziativa sindacale, il servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie non sarà garantito.Il potenziale disservizio è stato comunicato nei giorni scorsi alle dirigenze scolastiche e ieri alle famiglie degli alunni interessati attraverso il registro elettronico. Ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 il servizio di refezione scolastica sarà garantito con un menù alternativo nelle scuole dell’infanzia, in quanto nella fascia di età dei bimbi più piccoli si tratta di un servizio considerato essenziale. “Siamo consapevoli che questo disservizio possa causare qualche disagio alle famiglie, indipendente dalla nostra volontà – spiega l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi – Abbiamo cercato di raggiungere tutti in anticipo, informando di questi disagi che coinvolgono le scuole primarie, chiedendo la collaborazione dei genitori e delle direzioni scolastiche”.