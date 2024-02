A Milano presidio in piazza Scala per Navalny, a Roma fiaccolata in Campidoglio

(mi-lorenteggio.com) Roma / Milano, 19 febbraio 2024 – Roma risponde unita alle parole di Alexei Navalny, il dissidente russo deceduto in prigione, in circostanze ancora da chiarire. Piazza del Campidoglio si è illuminata per ricordare al mondo che la forza della democrazia, dello stato di diritto, della libertà di espressione e di stampa saranno sempre più forti del terrore e della violenza.

All’iniziativa in onore di Navalny ha partecipato tutta l’Amministrazione capitolina che ha accolto in piazza tutte le forze politiche che, senza distinzione, hanno voluto manifestare in nome dei valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili.

“Da Roma, dalle città d’Europa e dalle democrazie di tutto il mondo si leva un grido di indignazione – ha sottolineato il Sindaco Gualtieri – e un appello accorato al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin: fermatevi! Lo gridiamo. Da questa nostra città che, come tante altre capitali d’Europa, ha conosciuto e pagato a carissimo prezzo le conseguenze nefaste del tracollo della democrazia. È una spirale che noi europei conosciamo benissimo: la storia ci insegna che laddove viene eliminato il dissenso, laddove si calpestano i diritti e le libertà delle persone, laddove la violenza prevale sul rispetto della persona, l’esito è sempre distruttivo“.

Presenti in piazza anche la segretaria del Pd Elly Schlein, Carlo Calenda, leader di Azione, e Massimiliano Romeo (Lega), quest’ultimo contestato al suo arrivo

A Milano circa 200 cittadini sono scesi in piazza per protestate contro la morte del dissidente russo Alexey Navalny e si sono radunate in piazza Scala nell’ambito della manifestazione promossa dall’associazione Ponte Atlantico e dalla Comunità dei Russi liberi a cui hanno aderito diversi partiti politici.



Inoltre, i Riformisti di Milano, con i consiglieri Gianmaria Radice, Giulia Pastorella e Carmine Pacente, hanno presentato una mozione al Consiglio comunale perché venga intitolata la via del consolato russo a Navalny.

V. A.