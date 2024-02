Robecchetto con Induno. Corso base gratuito di informatica per adulti

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 19 febbraio 2024 – “Imparare a utilizzare il computer e Internet non è mai stato così facile”. Parola di Sofia De Dionigi, consigliera comunale con delega alla Cultura e all’Innovazione tecnologica di Robecchetto con Induno che afferma: «Nella biblioteca comunale di via Novara, da sabato 9 marzo, partirà un corso gratuito di informatica di base per adulti articolato in cinque lezioni che si concluderanno il 20 aprile. È rivolto a chi ha poca o nessuna conoscenza in materia. Per partecipare è necessario essere iscritti in biblioteca e possedere una chiavetta USB».

I posti sono limitati a 12 persone. Per informazioni contattare la biblioteca “Alda Merini” (tel. 0331876476).

Redazione