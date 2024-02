Fiera Milano-Rho: al via da domani Myplant & Garden, la fiera internazionale di fiori e piante

(Mi-lorenteggio.com).Fiera Milano-Rho, 20 febbraio 2024 – Dalla ‘pianta del futuro’ alle alghe e ai funghi da salotto, dalle nuove varietà di fiori e piante anti-caldo ai gemelli digitali degli alberi, alle nuove tendenze floreali per i matrimoni, alle architetture botaniche, agli eco-materiali per i giardini, alle sfilate flower-fashion: saranno tantissime le curiosità in mostra all’ottava edizione di Myplant & Garden, una delle più importanti fiere B2B del verde al mondo, in programma a Fiera Milano-Rho, dal 21 al 23 febbraio.

Innovazione, sostenibilità e creatività saranno al centro di questa edizione che ha raggiunto i 50.000mq di superficie espositiva (pari a 7 campi da calcio, o a 185 campi da tennis), con 768 espositori (21% dall’estero), a testimonianza del fermento del mondo del verde, sia vegetale sia progettato.

Una vivacità che vede l’Italia, secondo esportatore europeo, tra i protagonisti internazionali, con 17.000 le aziende e oltre 45.000 gli ettari di terreno dedicati all’orto-florovivaismo.

Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la classifica delle regioni italiane che registrano il più alto valore produttivo del settore florovivaistico nazionale. Un valore che ha raggiunto i 3,14 miliardi di euro, “il dato più alto della serie storica dell’ultimo decennio”, confermano da Myplant.

Lombardia sugli scudi con 188 espositori, a testimonianza di una industria regionale di fiori e piante di eccellenza che vale il 9% di quella italiana (quarta potenza produttiva nazionale con 275 milioni su 3,1 miliardi). Crescita delle produzioni lombarde dell’11% (Istat).

Oltre 60 i congressi in calendario. Durante le giornate si svolgerà il convegno Fnsi dell’Unione Nazionale Associazioni Regionali Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie, Turismo Rurale e Ambientale e sarà presentato il nuovo bando di concorso per la progettazione e realizzazione di un giardino terapeutico per gli utenti del Centro Spazio Vita e i pazienti ricoverati presso l’Unità Spinale nell’Ospedale di Niguarda di Milano.

Si parlerà con FIGC e UEFA dei nuovi stadi sostenibili, di innovazione (colture fuori suolo, AI per la gestione predittiva dei patrimoni naturali, sistemi di risparmio energetico e idrico, idroponica, ecc.), mentre in tema di sport, saranno allestiti 3 campi da golf e un campo da pickleball.

Le grandi associazioni, federazioni e confederazioni agricole si confronteranno su verde, salute e inclusività, stato dell’arte del PNRR, opportunità della filiera per i giovani.

Verde e biodiversità, economia, ambiente, paesaggio, climate change, innovazione e sostenibilità saranno tra i temi forti affrontati.

Spazio anche delle zone 30km/h di Milano, del nuovo Parco della Salute di Pavia, del primo cimitero green in Italia (Meda) e del paesaggio turistico della Val Brembana. Venerdì, premiazione del concorso ‘La Città per il Verde’, l’unico riconoscimento nazionale assegnato a realtà pubbliche e associazioni di volontariato che si sono distinte in opere di realizzazione, valorizzazione, manutenzione e riqualificazione del verde.

La Valle Camonica curerà il ristorante pop-up da 500 coperti circondato dal verde. Menù e degustazioni d’eccezione coi sapori della Valle dei Segni, riserva della Biosfera UNESCO.

Tra piante anti-caldo e anti-gelo e nuove varietà di fiori, maxi-garden center con le nuove tendenze casa e giardino, non mancheranno proposte singolari e innovative come gli ultimi ritrovati per il nutrimento di piante e terreni, eco-arredi e accessori in materiali naturali, terrarium e lamparium d’appartamento, piante mellifere per ospitare api e farfalle in giardino, birdgarden, incubatori domestici di piante, pareti verdi, mini-biofabbriche, sistemi d’irrigazione intelligente, macchinari d’avanguardia, nuove soluzioni per i manti erbosi sportivi, i super agapanthus, gerani, rose, begonie, orchidee, lisianthus, petunie, hibiscus di ogni foggia e colore, fiori dai colori inediti, aromatiche multicolore e multi-gusto; le nuove varietà di delosperma, crisantemo, sansevieria, gerbera, iris, le aloe da appartamento, i vertical garden plug&play, e molto altro.

Attesi i maestri mondiali della decorazione floreale, gli esperti dell’arte topiaria, i boscaioli sugli alberi, le dimostrazioni di giardinaggio (un’attività che appassiona 6 italiani su 10), le passerelle flower-fashion a tema matrimonio, tante installazioni artistico-botaniche, mostre e ambientazioni a tema floreale, gli show-cooking in esterna con gli chef dei barbecue.

Potenza del verde: qualche numero utile

Più verde significa meno PM atmosferici (dal 7 al 24% in meno), meno caldo (da 2 a 8°C in meno), minori spese sanitarie (a New York è stato registrato un beneficio di oltre 100milioni di dollari annui, mentre gli effetti a favore della comunità a San Francisco sono stati tradotti in quasi 160 dollari ad albero all’anno) e costi sociali, più risparmio energetico, maggiore valore immobiliare.

Un ettaro di foresta urbana è in grado di rimuovere mediamente 17 kg/anno di PM10 e 20.000kg di CO2. Secondo un recente studio condotto dall’Istituto per la Bioeconomia del Cnr, i fiori e le piante abbattono fino al 20% di CO2 e polveri sottili presenti in ambienti chiusi (in cui passiamo l’80% del tempo) come case, scuole e ospedali. Ospedali oggetto di sperimentazione, sempre condotte dal medesimo istituto, della cosiddetta ‘terapia forestale’ e dei suoi benefici fisio-psicologici.

Solo nel 2022, in tutta Europa i decessi da caldo eccessivo hanno superato quota 20.000: secondo una recente ricerca pubblicata da The Lancet, con l’aumento della copertura verde del 30% nei centri urbani si può ottenere un abbassamento delle temperature e ridurre le morti premature del 40%. Un aumento auspicabile in un Paese come l’Italia, che dispone di appena 32,5 mq di verde urbano per abitante. Mettere a dimora nuove alberature è fondamentale per affrontare balzi climatici, alluvioni, ondate di calore e assedio dello smog nelle città. Ma non solo: ogni aumento del 10% di copertura verde, secondo gli studi dell’Università di Cardiff, comporta un calo di criminalità del 2%.

Dati, visioni, progetti e prospettive che trovano a Myplant i migliori interlocutori, i trend-setter internazionali, i personaggi più importanti e influenti, i prodotti più innovativi, le ricerche e le testimonianze fondamentali per diventare realtà ed essere condivise.