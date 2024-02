Carnevale cerianese 2024 con tante famiglie e giovani per le vie

Balli e divertimento, premiate in piazza le maschere più originali

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 21 febbraio 2024. Un Carnevale semplice ma ricco di occasioni di divertimento quello vissuto sabato pomeriggio sulle strade di Ceriano Laghetto con la grande festa conclusiva in piazza Diaz. I partecipanti in maschera si sono radunati dalle ore 14 all’Oratorio di via San Francesco, dando vita a balli di gruppo, prima della partenza dell’allegra sfilata per le vie del paese.

Il corteo accompagnato dalla musica si è concluso in piazza dove erano in programma i momenti di intrattenimento aperti da uno spettacolo di magia a cura del “Mago Pizza”.

I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) hanno formato la giuria per l’elezione della maschera più bella del Carnevale cerianese e, dopo un’attenta valutazione che si è conclusa con pochissimi voti di scarto, il premio è stato assegnato alla famiglia Arnaboldi che ha proposto il travestimento “Galline in fuga” con splendidi costumi e l’allestimento di un carretto a tema, che dopo la sfilata è stato esposto in Biblioteca dove si potrà ammirare nei prossimi giorni. Il riconoscimento per “il più piccolo partecipante in maschera” è andato invece a Francesco di sei mesi.

Durante la festa in piazza c’è stata la distribuzione di chiacchiere a cura della Pro Loco, di tè e vin brulè a cura del Gruppo Alpini e di cioccolata a cura del Comitato Genitori, mentre Oipa in occasione della Giornata internazionale del gatto, ha allestito un banchetto per la raccolta di cibo in scatola per gatti da donare alle colonie feline del territorio.

“E’ stata una gran bella festa di Carnevale, partecipata e apprezzata da tutti i presenti” -sottolinea l’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Romana Campi. “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, soprattutto per i bellissimi travestimenti proposti, e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, garantendo anche lo svolgimento in piena sicurezza e occupandosi degli allestimenti e della pulizia finale, al termine di una giornata di grande divertimento per tutti”.