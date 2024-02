COME TI VORREI: È IL MOMENTO DI VOTARE IL BILANCIOPARTECIPATIVO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle 9 alle 19 le cittadine e i cittadini di Trezzano saranno chiamati ai seggi per scegliere tra le 15 proposte finaliste del Bilancio partecipativo. I progetti vincitori saranno finanziati con i 100.000 euro stanziati dall’Amministrazione comunale.

(mi-lorenteggio.com)Trezzano sul Naviglio, 21 febbraio 2024 – Siamo ormai vicinissimi alla fase conclusiva di Come Ti Vorrei. Tre giorni ci separano al voto del bilancio partecipativo di Trezzano che decreterà quali progetti saranno realizzati, grazie al finanziamento di 100000 euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle 9 alle 19, i cittadini potranno votare e scegliere tra le 15 proposte finaliste, recandosi nei quattro seggi allestiti in città: le due sedi comunali di via Boito e via IV Novembre, la sede del Quartiere TRI, in largo Concordia e la sede al Parco Virgilio, in via Virgilio.

Votare è semplice, è sufficiente recarsi personalmente in uno dei seggi, presentare un

documento in corso di validità e la tessera sanitaria. All’elettore sarà consegnata la scheda

con le 15 proposte finaliste, suddivise per area tematica: Area Giovani, Cultura, Sport,

Educazione – Area Socialità, Volontariato e Area Lavori pubblici, Viabilità,

Mobilità, Verde. Ogni proposta è contraddistinta da un numero progressivo dal titolo e

dal nome del proponente. Per esprimere la propria preferenza basterà tracciare una x sul

numero della proposta o sul titolo e nome del proponente.

Si possono votare fino a tre proposte, una per ciascuna area tematica. Le

proposte che raccoglieranno più preferenze, in ciascuna delle tre aree, saranno

finanziate con il budget a disposizione, ripartito in egual misura, fino ad

esaurimento dei fondi stanziati per il progetto.

Ecco l’elenco delle proposte finaliste che hanno superato la fase di verifica della fattibilità

tecnica e finanziaria degli uffici comunali preposti:

Giovani, Cultura, Sport, Educazione

1 – Sport, come ti vorrei? Alla portata di tutti di Asd Trezzano Basket

2 – Sale prova musicali comunali di Federico Parravicini

3 – Sportello di formazione e consulenza Psico-pedagogica dell’Associazione culturale le

Voci del Naviglio

4 – Impronte educative del Tavolo disabilità

5 – Skatepark di Luca Papaleo

Socialità, Volontariato

6 – Trezzano nel cuore della Croce Verde Trezzano

7 – Autoveicolo in comodato d’uso gratuito dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione

Carabinieri S. Nuvoletta

8 – Ammodernamento Sede Aps Grupifh di Antonio Galasso

9 – Teatro Inclusivo di APS Grupifh

10 – Ti accompagno io! della Onlus San Lorenzo

Lavori pubblici, Mobilità, Viabilità, Verde

11 – Un apiario per Trezzano sul Naviglio dell’Ass. Salvambiente ODV

12 – Mettiamo in sicurezza i nostri figli dell’Associazione Amici del Parco Virgilio

13 – Il Naviglio Grande per tutti di NaviglioSport SSD

14 – Trezzano più bella di Palma Mavilio e Roberto Sangiovanni

15 – I giochi di una volta di We Run The Street

Da lunedì 26 febbraio saranno avviati lo spoglio delle schede e il conteggio delle preferenze

per decretare i progetti vincitori di Come Ti Vorrei.

“Siamo giunti alla tappa finale, la più importante – commenta Fabio Bottero, sindaco di

Trezzano sul Naviglio – di un percorso di democrazia diretta che è riuscito, in pochi mesi, ad

attivare e coinvolgere la partecipazione di tanti cittadini, associazioni e gruppi. Sono stati,

infatti, ben 39 i progetti presentati in questa edizione e tutti i proponenti hanno saputo

cogliere ed interpretare correttamente gli scopi del progetto, hanno dato voce alle necessità

della comunità, fatto emergere bisogni e proposto soluzioni da co-progettare con

l’Amministrazione comunale. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti i proponenti, rassicurandoli che ogni area di competenza dell’amministrazione comunale farà tesoro di tutte proposte presentate.

Invito sabato e domenica, tutti i cittadini ad andare a votare le 15 proposte, per essere

protagonisti del cambiamento e per progettare insieme la nostra città e renderla ancora più

bella, solidale ed efficiente. Mi rivolgo in particolar modo ai giovani, molti dei progetti finalisti sono pensati per dar loro occasioni di socialità, educazione e divertimento, affinché colgano l’opportunità di far sentire la loro voce e di partecipare ad un momento di democrazia diretta.

Per conoscere meglio tutte le proposte finaliste è possibile consultare il sito

www.cometivorrei.it/proposte