Milano. Tentativo di occupazione del liceo Beccaria

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2024 – Dopo le occupazioni del Severi Correnti e del Virgilio e dopo quella, sventata, al Boccioni, stamane alle ore 8.00, in via Linneo, nel Liceo Classico Beccaria, tra Corso Sempione e Citylife, gli studenti hanno tentano di occupare, ma la preside ha fermato la rivolta e i ragazzi hanno occupato il cortile, che da su via Ferrucci, e dove passeranno la notte. Il collettivo degli studenti ha diffuso un comunicato in cui viene spiegato: “Oggi gli studenti del Beccaria hanno deciso di unirsi al ciclo di occupazione che si sta svolgendo da settimane a Milano e in tutta Italia. Fin dal mattino la dirigenza ha impedito, anche fisicamente, di riappropriarsi dei loro spazi, bloccandoli nel cortile esterno alla scuola dove sono tutt’ora in presidio. Non c’è stata la volontà da parte della dirigenza di ascoltare gli studenti e di permettergli di confrontarsi sull’azione e sulle sue motivazioni, tanto è che è stata negata anche la possibilità di autogestione fino a sabato (a meno che non venissero comunicati i nominativi di tutti i partecipanti).