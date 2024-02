FAI OVEST MILANO- SETTIMO MILANESE 21 FEBBRAIO 24

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 22 febbraio 2024. In linea con l’orientamento della fondazione FAI di focalizzare l’attenzione per le tematiche ambientali e per il sostegno della biodiversità, lo scorso 21 febbraio la delegazione Fai Ovest Milano ha compiuto il primo passo verso la realizzazione del progetto “Tutela del Territorio, Ritorno alla Civiltà Rurale”.

Con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese, presso la prestigiosa sala consiliare di Palazzo d’Adda, ha invitato il professor Stefano Bocchi a presentare i principi dell’Agroecologia. Il Prof Stefano Bocchi, Professore ordinario di Agronomia presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali della Statale di Milano, titolare della cattedra di Agroecologia e Presidente dell’AIDA (Associazione Italiana di Agroecologia), con la sua relazione “ Curiamo il paesaggio coltivandolo” ha evidenziato come il modello dell’agricoltura industrializzata, utilizzato fino a qualche decennio fa, non sia più sostenibile.

Bisogna fare un passo avanti e ridare un ruolo all’azienda agricola facendola tornare al centro dell’attenzione secondo criteri di sostenibilità e cura del territorio e trasformarsi in polo multifunzionale con la capacità di offrire servizi utili anche alla comunità.

Successivamente a questo primo incontro, seguiranno le visite alle aziende agricole che sposano le pratiche dell’Agroecologia: processi produttivi sostenibili, cura e protezione del territorio, valorizzazione dei paesaggi, attraverso racconti di persone che hanno fatto di queste pratiche la loro ragione di lavoro e di vita.

Redazione