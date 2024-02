FAO celebra il Pokémon Day il 27 febbraio.

Una giornata speciale dedicata ai fan delle “creature tascabili”.

Milano, 22 febbraio 2024 – Il 27 febbraio 1996 il Giappone e il mondo intero salutavano l’arrivo dei Pokémon. Satoshi Tajiri, creatore dei Pokémon che adorava il tipico passatempo giapponese del collezionismo, ideò i “pocket monsters” come surrogati virtuali degli animali domestici dalle sembianze mostruose. Il successo di questi personaggi, sviluppati inizialmente per i videogiochi Nintendo, divenne presto un fenomeno globale e, dal 2016, l’anniversario della loro nascita è diventato ufficialmente il Pokémon Day.

Fao Schwarz celebra questa giornata tanto attesa dagli appassionati di tutto il mondo con un evento speciale dalle ore 17 nel suo iconico negozio in Via Orefici 15 a Milano.

L’evento FAO è ispirato all’idea originale del franchise Pokémon, che incoraggia la community a connettersi anche nel mondo reale e a incontrarsi per scambiare le carte dei personaggi nelle loro evoluzioni, e proporrà attività e giochi per condividere la passione per il mondo delle magiche creature. Il Toy Soldier, insieme a tutto lo staff FAO, coinvolgerà i giovani collezionisti più esperti con dei quiz a tema. Non mancheranno gadget da collezione per tutti i partecipanti!

Nel corso della giornata verrà inoltre presentata la nuova collezione Pokémon Squishmallows. I fan potranno così aggiungere anche questi morbidi peluche alla propria collezione oltre a tanti altri prodotti a tema Pokémon.

L’appuntamento per il Pokémon Day

è martedì 27 febbraio dalle ore 17 nel negozio Fao Schwarz, in Via Orefici 15 a Milano.

Gotta catch ‘em all! Acchiappali tutti!