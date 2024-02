Usmate. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi in visita alla Sala Consiliare

I rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Bernardino Luini” in visita alla Sala Consiliare di Villa Borgia: nelle scorse ore il Comune ha spalancato le porte della sala consiliare ad alunne e alunni impegnati in un percorso di partecipazione attiva, accompagnati dai loro insegnanti e dal dirigente scolastico Daniele Gatti.

Ad accogliere gli studenti erano presenti l’assessore alla Cultura Mario Sacchi e il consigliere delegato all’Istruzione Luisa Mazzuconi: “E’ stata l’occasione per illustrare il funzionamento del Consiglio Comunale rappresentativo dell’intera collettività, per specificare come avviene l’elezione del Sindaco, la nomina della Giunta e l’elezione del Consiglio Comunale. Temi che hanno riscosso attenzione, partecipazione e molta curiosità”.

Ma la visita degli alunni è stata anche l’occasione per confrontarsi con l’Amministrazione Comunale in merito ai nuovi progetti che il Consiglio Comunale dei Ragazzi intende portare avanti nell’annualità 2023-2024, per i quali il Comune ha già stanziato 500 euro all’interno del Piano per il Diritto allo Studio.

Lo scorso anno la proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi fu quella di abbellire il giardino della scuola Luini con tre nuove panchine, adatte come sedute e come luogo di relazione in concomitanza con la stagione primaverile e estiva. Nella prossima seduta del CCR, ragazze e ragazzi valuteranno come investire i fondi a disposizione per rendere esteticamente più colorate le panchine, proseguendo così in un percorso di valorizzazione dei beni presenti all’interno della scuola.

Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi vedrà, fin dalla prossima seduta, un’ulteriore novità: ai due Sindaci che oggi rappresentano l’intera popolazione scolastica (uno eletto fra gli studenti di prima, uno fra gli studenti di terza) si affiancherà anche un Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ruolo che i ragazzi hanno voluto replicare dopo aver conosciuto il ruolo – e la funzione – di questa figura nell’assise degli adulti.

