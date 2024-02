International Industry 4.0 Student contest 2024: l’industria di domani parte da qui

Milano, 20 febbraio – Accrescere le competenze, favorire l’inventiva e, soprattutto, far entrare i giovani in contatto con la trasformazione digitale delle aziende che affrontano i trend di innovazione dell’Industria 4.0: questa la purpose dell’International Industry 4.0 Student contest by Digital Industries World, l’Associazione che dal 2018 riunisce istituzioni multidisciplinari con l’intento di promuovere lo sviluppo digitale dell’industria. Uno sviluppo che non può prescindere dal fattore umano, in grado di far evolvere le tecnologie e creare valore innovativo. Da qui l’esigenza di puntare sulla formazione di giovani ingegneri.

Giunto alla terza edizione, il contest, realizzato in collaborazione con Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano (Dipartimento di Management, Economia e Ingegneria Industriale), punta a formare i professionisti dell’Industria 4.0 e dell’IoT di domani, partendo da una formazione sugli attuali trend di mercato. Al fianco di un percorso universitario, i partner dell’iniziativa credono infatti che sia strategico offrire ai ragazzi l’opportunità di concretizzare le proprie conoscenze e di confrontarsi con nuovi contesti e stimoli, attraverso attività di team building e di progettazione.

L’edizione di quest’anno, peraltro, si caratterizza per la sua vocazione internazionale, visto che il contest si rivolge, oltreché agli studenti iscritti all’ultimo anno del percorso di studi in ingegneria del Politecnico, anche a diverse e prestigiose università europee, tra Olanda e Germania: in particolare l’Università Tecnica di Delft, l’Università di Brema, l’Università Tecnica di Darmstadt, l’Università Tecnica di Monaco, l’Università di Göttingen, l’Istituto per le Tecnologie di Karlsruher e l’Università Tecnica di Dortmund.

Nello specifico, l’International Industry 4.0 Student contest 2024 by Digital Industries World si svolgerà in 2 fasi. Nella prima, detta sfida delle idee, che si concluderà entro il mese di aprile, i gruppi partecipanti (formati da un minimo di 2 fino a un massimo di 5 studenti) dovranno elaborare e descrivere il concept del loro progetto. Una giuria composta da esperti di Digital Industries World e da rappresentanti di Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano sceglierà i cinque progetti migliori. Questi potranno partecipare alla seconda e ultima fase del contest. Nel boost program, i cinque gruppi finalisti della prima fase potranno realizzare concretamente il Proof-of-Concept del loro progetto e presentarlo alla giuria esaminatrice che, dopo attenta valutazione, nel corso della cerimonia di premiazione, decreterà il vincitore finale.

A testimonianza del ruolo fondamentale della formazione, nel corso della competizione, gli studenti parteciperanno a una serie di incontri di approfondimento con professori ed esperti di aziende e associazioni facenti parte del network di Digital Industries World. Le lezioni verteranno su architetture di comunicazione, analisi dati e sviluppo di soluzioni per i settori produttivi come la manutenzione predittiva, monitoraggio delle macchine, schedulazione della produzione, monitoraggio energetico.

Le iscrizioni all’International Industry 4.0 Student contest 2024 by Digital Industries World scadono il 28 febbraio. Per info e regolamento https://digital-industries.academy/