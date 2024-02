Intrusione alla don Sturzo: il Sindaco incontra la dirigente scolastica

Il primo cittadino ha incontrato in mattinata la dirigente scolastica Mariangela Camporeale. Il personale della scuola ha adottato ulteriori misure di sorveglianza anche dei luoghi.

Definito un nuovo incontro con i direttori comunali dei settori tecnico, scuola e polizia locale. Hanno concordato che l’intrusione avvenuta ieri pomeriggio è stata gestita correttamente e in pochi minuti



(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 febbraio 2024 – «L’intrusione di estranei negli spazi scolastici colpisce sempre e preoccupa, ma è doveroso precisare che l’incolumità dei bambini e del personale della scuola è stata garantita»: il primo cittadino Salvatore Gattuso e la dirigente scolastica dell’IC “E. Alessandrini” Mariangela Camporeale si sono incontrati nella tarda mattinata di oggi per analizzare insieme quanto accaduto intorno alle 14 di ieri, quando un uomo si è introdotto nel giardino della scuola dell’infanzia don Sturzo. Era confuso, con una coperta sulle spalle e in mano un romanzo preso poco prima dalla

casetta bookcrossing del giardino adiacente al plesso. Dopo alcuni minuti sono intervenute le forze dell’ordine che lo hanno immobilizzato. Non è riuscito ad entrare nell’edificio, perché porte e finestre erano ben chiuse.

«Ringraziamo le forze dell’ordine – sottolineano il primo cittadino Salvatore Gattuso e la dirigente Mariangela Camporeale – e il personale scolastico perché hanno gestito egregiamente la situazione che si è venuta a creare ieri pomeriggio. Le educatrici e il personale ATA hanno evitato qualsiasi pericolo per i bambini e arginato l’impatto emotivo che l’episodio avrebbe potuto provocare sui piccoli. La professionalità degli operatori di sicurezza ha garantito velocità dell’intervento che non ha in alcun modo coinvolto i piccoli».

Sulle voci che si sono rincorse nelle ultime ore rispetto a una presunta mancanza di sicurezza della struttura e della zona, il primo cittadino e la dirigente concordano che l’attenzione del personale è massima. Ci si accerterà comunque che tutte le porte e i cancelli siano sempre ben chiusi. Smentito il fatto che non ci siano telecamere. Una controlla anche gli edifici pubblici della zona ed è stata installata e finanziata nell’ambito del progetto Lumen. voluto dall’amministrazione comunale proprio per monitorare le strutture pubbliche «Nei prossimi giorni – evidenzia Salvatore Gattuso – organizzerò insieme alla dirigente un tavolo tecnico con i direttori dei settori lavori pubblici, manutenzione, scuola e polizia locale per definire eventuali ulteriori interventi da adottare, sia come scuola sia come Comune, per dare ai genitori e al personale la massima tranquillità».

Il primo cittadino e la dirigente concordano anche sul fatto che la foto dell’uomo fermato ieri pomeriggio in evidente stato confusionale non sarebbe dovuta essere diffusa. “Mi dissocio – precisa Mariangela Camporeale – dalla divulgazione di notizie e foto».