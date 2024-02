Lorenteggio. CERCASI ESSERI UMANI – corso gratuito di Filosofia Attiva

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2024 – Giovedì 29 febbraio alle ore 19.00, CERCASI ESSERI UMANI, in contemporanea nei due spazi di Nuova Acropoli in zona Lorenteggio e zona Bicocca a Milano, si terrà l’incontro di presentazione del percorso gratuito di FILOSOFIA ATTIVA; pensato per avvicinarti agli insegnamenti più profondi delle filosofie d’oriente e d’occidente, per poi renderli attivi, applicarli alla vita quotidiana. Potrai così mettere in gioco le tue virtù più alte per capire cosa migliorare in te stesso per cambiare il mondo che ti circonda.

Gli unici requisiti: essere persone curiose, disposte a farsi domande e con la volontà di dare il meglio di se.

Il percorso completo consiste in 8 incontri serali, della durata di due ore ciascuno, tenuti da istruttori qualificati che ti avvicineranno agli insegnamenti degli antichi filosofi. Potrai così sviluppare insieme al gruppo idee e pensieri da mettere in pratica o condividere.

L’iniziativa nelle sedi di

Milano Lorenteggio, in Piazza Tirana 32 (50 mt a sinistra uscendo dalla Stazione di Milano San Cristoforo)

Milano Bicocca, in Piazzale Egeo 8 ( 100 mt a destra uscendo dalla Stazione Greco Pirelli)

La partecipazione all’evento è gratuita, è consigliata la prenotazione su eventbrite:

Milano Lorenteggio https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cercasi-esseri-umani-corso-di-filosofia-attiva-gratuito-841651150247?aff=oddtdtcreator

Milano Bicocca https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cercasi-esseri-umani-corso-di-filosofia-attiva-gratuito-841614089397?aff=oddtdtcreator

Per maggiori info visita il sito https://milano.nuovaacropoli.it e per eventuali domande all’indirizzo e-mail milano@nuovaacropoli.it

Redazione