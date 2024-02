Pollini (Presidente commissione speciale antimafia): “Fondamentale esercitare la cultura dell’antimafia e della legalità nelle scuole

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2024 – “La cultura dell’antimafia si costruisce attraverso un dialogo aperto con i giovani. E’ solo entrando nelle scuole che si può instaurare quel clima di fiducia reciproca che successivamente consente di intraprendere un percorso di esplorazione verso la cultura della legalità. E’ nella scuola che si forma l’integrità morale e la libertà di opinione, ed è qui che le istituzioni, con il massimo rispetto per i ragazzi, può recuperare la loro attenzione e cominciare a formare i futuri cittadini a riconoscere e respingere con forza le mafie.”

Così la Presidente della commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità, all’incontro “La Mafia – Prevenzione e contrasto nelle scuole”, organizzato dalla commissione Educazione Civica di Rho, che si è svolto questa mattina all’Auditorium di Via Meda, a Rho, con le classi quinte dell’ITT Cannizzaro.

Insieme alla Presidente Pollini, hanno partecipato all’incontro la D.ssa Eleonora Clerici, dottoranda in scienze sociali applicate a La Sapienza di Roma, Ignazio Cutrò, Presidente dell’Associazione Nazionale Testimoni di giustizia, Don Massimo Mapelli ed Elena Simeti delle associazioni “Una casa per amica” e “Libera masseria di Cisliano”, e Luca Giuseppe Murrone, articolista e cronista.

Redazione