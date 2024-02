Usmate Velate. Scuola Luini: al via i lavori di adeguamento alla normativa anti-incendio

Gli interventi finanziati dal Comune completeranno le opere richieste dal Comando dei Vigili del Fuoco

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 22 febbraio 2024. Installazione di pareti predisposte con materiali ignifughi e di porte REI ideate per resistere al fuoco e alle alte temperature: sono questi i principali interventi in corso all’interno della scuola secondaria di primo grado “Bernardino Luini”, dove l’Amministrazione Comunale sta intervenendo per realizzare lavori in materia di adeguamento alla normativa anti-incendio, per un importo complessivo di 60mila euro.

Gli interventi principali riguardano alcuni locali adibiti a deposito interno della scuola, dove sono presenti quantitativi di materiale infiammabile (in particolare, carta e plastica): in questo caso, verranno posizionate pareti ignifughe in grado di isolare i locali in caso di criticità. Gli stessi locali saranno dotati di apposite porte REI in grado di fornire una protezione antincendio in situazione di emergenza. Oggetto dell’intervento anche gli spazi utilizzati dal personale ATA sui diversi piani dell’edificio.

“Con questi lavori completiamo il percorso fatto in questi anni per garantire la sicurezza nelle nostre scuole circa la normativa prevista dai Vigili del fuoco – afferma Mario Sacchi, assessore con delega al Patrimonio – L’intervento alla Luini si aggiunge infatti a quello portato a termine in questo mandato presso la scuola primaria Casati per un importo di 40.000 euro e ai lavori che hanno interessato gli altri edifici scolastici negli anni passati. L’esecuzione dei lavori non interferisce con il regolare svolgimento delle lezioni”.

V.A.