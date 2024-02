Allianz. Milano sul difficile campo di Taranto per trovare punti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2024. Decima di ritorno, ovvero penultima di stagione regolare in SuperLega Credem Banca, domenica lancette spostate avanti di un’ora rispetto al consueto perché alle 17, Allianz Milano sfida la Gioiella Prisma Taranto.

Avversari decisamente con il braccio libero nelle ultime due giornate, con la salvezza aritmetica conquistata sul campo nell’ultimo turno, grazie a una combattuta e voluta vittoria a Piacenza, ovvero in casa dell’ex terza della classe. I nomi “pesanti” nel sestetto pugliese, come Gutierrez (32 punti per lui a Piacenza), l’ex azzurro Lanza, e i nazionali a stelle e strisce Jendryk e Russell, vorranno sicuramente salutare al meglio il proprio pubblico nell’ultima occasione di questa stagione.

Allianz Milano, dal canto suo, è ancora impegnata nella equilibratissima lotta per le posizioni dalla terza alla settima, che determineranno gli accoppiamenti dei quarti di finale playoff. Lube e Piacenza sono a +4, Verona e Monza hanno gli stessi punti dei meneghini, ma un migliore rapporto tra vittorie e sconfitte. Tanti gli scontri diretti di alta classifica previsti nelle due ultime gare. Ma Allianz se vuole scalare la graduatoria deve fare tre punti domenica, quindi giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara in casa contro Perugia, per evitare di avere proprio gli umbri (sicuri del secondo posto) nel turno playoff.

Sia la squadra di Travica sia quella di Piazza arrivano al PalaMazzola dopo importanti vittorie. Già detto di Taranto, Milano ha disputato domenica scorsa all’Allianz Cloud in diretta Rai Sport una delle migliori gare della stagione: 3-0 alla Rana Verona, che stava vivendo un momento di grande forma.

I meneghini hanno ancora la panchina corta però, con capitan Piano in ripresa dopo l’intervento al menisco e Kaziyski da poco rientrato dall’infortunio al polpaccio. Il resto della squadra ha però dimostrato di sopperire anche alle assenze dei due senatori, che saranno sicuramente indispensabili durante i playoff.

Sono solo 6 i precedenti tra le due formazioni, tutti vinti dalla squadra di Roberto Piazza. Tre gli ex di Milano in maglia Gioiella Pisma, si tratta del giovane palleggiatore Federico Bonacchi nella passata stagione vice di Porro, il centrale Aimone Alletti per due stagioni con Powervolley nel 2015/16 e nel 2019/20 e il libero Marco Rizzo nella società meneghina durante la stagione 2014/15.

La gara di andata fu un’autentica battaglia, portata a casa al quinto da Milano, ma con i primi tre set in cui l’ago della bilancia sembrava pendere verso i pugliesi. Nel quarto e quinto parziale si era invece inceppato qualcosa nel gioco di De Haro, con Allianz capace di chiudere a 16 e a 3.

Domenica 25 febbraio 2024, ore 17.00

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano

Arbitri: Lot Dominga, Carcione Vincenzo (De Simeis Giuseppe)

Video Check: Simone Massimiliano

Segnapunti: Corte Giovanni

Diretta VBTV



A caccia di record: Nella stagione regolare, Petar Dirlic – 3 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Josè Miguel Gutierrez – 3 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto) e Agustin Loser – 8 punti ai 200 (Allianz Milano). In carriera Regular Season: Aimone Alletti – 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto). In carriera tutte le competizioni: Filippo Lanza – 15 punti ai 3500 (Gioiella Prisma Taranto).



Il commento del coach Roberto Piazza

“Contro la Gioiella Prisma Taranto ci serviranno presenza e determinazione come le abbiamo messe in campo domenica scorsa contro Rana Verona. Sappiamo che incontreremo una squadra con una fase break di primissimo livello e quindi ci prepariamo ad una partita molto complicata, come tutte quelle che fanno parte della nostra SuperLega”.

Classifica

Itas Trentino 55, Sir Susa Vim Perugia 47, Cucine Lube Civitanova 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 37, Rana Verona 33, Mint Vero Volley Monza 33, Allianz Milano 33, Valsa Group Modena 24, Cisterna Volley 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Farmitalia Catania 6.

