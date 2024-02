OPERAZIONE CONTRO LA PRODUZIONE DI PATENTI FALSE A TREZZANO SUL NAVIGLIO: INDIVIDUATE E SEQUESTRATE TRE PATENTI FALSE

(mi-lorenteggio.com) Trezzano S/N, 23 febbraio 2024. Tre patenti false sono state individuate e sequestrate negli ultimi dieci giorni, grazie all’esito delle indagini che ancora sono in corso da parte degli agenti della Polizia Locale, di Trezzano sul Naviglio.

A tal proposito il comandante della Polizia Locale di Trezzano, Antonio Festa, conferma: “L’operazione sul territorio è frutto di un’attenta formazione degli operatori in merito, tutti i detentori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il possesso del documento falso e conseguente guida senza patente. L’indagine prosegue, il fenomeno sempre più in espansione sul nostro territorio è da monitorare e contrastare con forza”.

Interviene anche il sindaco Fabio Bottero: “Il lavoro costante della nostra Polizia Locale rende le nostre strade sicure. Le indagini non sono terminate e attendiamo fiduciosi di avere presto notizia che anche questo fenomeno è stato fermato”.

L’identificazione e il sequestro di patenti false sono parte integrante degli sforzi delle autorità di Trezzano sul Naviglio per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, oltre a preservare l’integrità dei documenti ufficiali e a promuovere la legalità e il rispetto delle normative.

V.A.