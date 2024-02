Opportunità di lavoro, Innovhub SSI ricerca tre tecnici di laboratorio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2024 – Innovhub SSI ricerca tre tecnici di laboratorio con diploma di maturità tecnica o diploma tecnico superiore da inserire nel proprio staff.

Le figure selezionate faranno parte del Progetto Campus, che ha come obiettivo l’inserimento di nuove persone da formare attraverso percorsi strutturati e individuali. Saranno inserite in Team multidisciplinari costituiti da esperti, specialisti e tecnici di laboratorio impegnati in attività di consulenza, analisi di laboratorio e progetti di ricerca applicata in diversi ambiti, tra cui energia e sostenibilità, food, processi industriali.

Candidature entro il 27 febbraio 2024 attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito www.innovhub-ssi.it

Innovhub SSI è un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico interamente partecipato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e offre servizi di consulenza tecnico-scientifica, analisi e prove.

Redazione