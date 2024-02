Milano. 20enne violentata, in manette 19enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024 – Ieri sera, all’Alcatraz si sono incontrati una ragazza americana in Italia per ragioni di studio e uno studente italiano, lei 20 anni, lui 19. Hanno trascorso buona parte della serata insieme, bevendo dei drink fino alle 2. Intorno a quell’ora sono usciti insieme e il giovane, italiano di origine egiziane, incensurato, l’ha indotta o costretta ad andare nel parcheggio sopraelevato del supermercato Aldi, adiacente alla discoteca, aperto e incustodito, luogo decisamente infido per malintenzionati. Qui, approfittando del fatto che la ragazza avesse bevuto, l’ha violentata. Gli uomini della sicurezza dell’Alcatraz, che sono alcune decine, hanno sentito le grida di aiuto e di terrore della studentessa e sono intervenuti subito, soccorrendo lei e bloccando l’aggressore. Sono arrivati quindi dopo pochi minuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, quello delle Volanti, che hanno arrestato lo studente, sostanzialmente in flagranza di reato, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, così come i medici della Clinica Mangiagalli hanno confermato la violenza.

Redazione