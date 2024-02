MILANO, CECCHETTI (LEGA): “MANIFESTAZIONE ANTISEMITA È PER LA PACE? INSULTI E MINACCE A SALVINI E MELONI SONO PER LA PACE?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024 – “Solita manifestazione pro Palestina a Milano, con soliti insulti a Israele paragonato alla Germania nazista nei cartelli esposti, con slogan antisemiti tipo ‘Sionismo – terrorismo’, e poi per completare il repertorio ecco le sagome di Giorgia Meloni e Matteo Salvini imbrattate di vernice rossa, a simulare il sangue. Queste sono manifestazioni per la pace? Con offese, insulti e minacce? Chi organizza questi cortei politicizzati, che nulla hanno a che fare con la pace, chi li sostiene senza se e senza ma, dovrebbe farsi qualche domanda” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

