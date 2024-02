Milano. Ferito con arma da taglio in via Forze Armate, grave

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024 – Questa sera, intorno alle ore 18.45, in via Forze Armate 165, di fronte al campo Sportivo Visconti, un uomo è stato ferito da un’arma da taglio e dopo esser stato soccorso da un’ambulanza dell’ATA Soccorso e da un’automedica, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia che sta ricostruendo quanto avvenuto.

Un altro episodio violento è avvenuto in via Andrea Doria, alle 19.55, dove un 24enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale, dopo essere stato ferito con un’arma da taglio.

Redazione