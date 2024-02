Milano. In migliaia al corteo per la Palestina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024 – Giornata di manifestazioni in centro oggi a Milano. Dopo la marcia per l’Ucraina, che ha attraversato la città da Cairoli a piazza San Babila, da Piazzale Loreto è partito un altro corteo per la Palestina, organizzato da Si Cobas e altre associazioni, che è giunto in piazza Cairoli. Migliaia di persone hanno sfilato “al fianco delle masse oppresse Palestinesi, contro il colonialismo sionista d’Israele”.

“La data del 24 febbraio assume altresì una valenza simbolica particolare, poiché coincide col secondo anniversario della guerra aperta in tra Nato e Russia sul suolo ucraino (in realtà in corso già da un decennio “a bassa intensità” sui territori del Donbass), che ad oggi ha lasciato sul campo centinaia di migliaia di morti da ambo le parti: la necessità di ribadire l’opposizione di classe a tutte le guerre e a tutti gli schieramenti imperialisti sta spingendo anche sul piano internazionale (attraverso un lavoro di collegamento proposto dal SI Cobas e dalla TIR) molte organizzazioni sindacali, sociali e politiche (dall’Argentina alla Germania) a indire per quella giornata mobilitazioni nei rispettivi paesi”.

Redazione