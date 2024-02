UCRAINA. IN CENTINAIA A MILANO PER LA MARCIA “VITTORIA PER LA PACE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024 – Oggi, 24 febbraio 2024, tutto il Nord Italia si è riunito a Milano per una manifestazione dedicata al decimo anno dell’invasione russa in Ucraina e al secondo anno dell’aggressione su larga scala.

Con lo slogan “Vittoria Per La Pace”, il raduno è iniziato alle 13:00 in Piazza Castello da dove è partita la marcia che si è conclusa in piazza San Babila, dove s è tenuto un presidio dedicato all’Ucraina.

Poco dopo, alle 14.30, da Piazzale Loreto è partito un altro corteo nazionale per la Palestina.

