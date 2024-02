Cesano. Aggredisce l’ex allenatore del figlio e gli spacca il naso

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 febbraio 2025 – Ieri mattina, intorno alle ore 11.15, in via Amerigo Vespucci, all’interno del Centro Sportivo Cereda, un’ambulanza della Croce Verde Baggio, ha soccorso un uomo di 64 anni, colpito al naso con una testata dal papà di un bambino, che frequenta il centro, di cui l’uomo era l’ex allenatore. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. All’origine della lite, ci sarebbe un forte screzio del tra ex allenatore e genitore sul comportamento col bambino.