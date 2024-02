(mi-lorenteggio.com) Gorgonzola, 25 febbraio 2024 – Intorno alle ore 15.00 di oggi, lungo la via Parini, un uomo di 55 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada e riportando gravi ferite. Soccorso dal personale sanitario, giunto con un’ambulanza, e da medico dell’elisoccorso, il ferito dopo le prime cure è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione