Rocca (FdI): solidarietà alla vigilessa ferita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2024. “Ieri pomeriggio a Milano si sono svolte due manifestazioni con cortei.

Il corteo organizzato dalla comunità ucraina, partito da piazza Castello e concluso in piazza san Babila, è stato ordinato, organizzato, composto e rispettoso di regole e Forze dell’Ordine.

Gli ucraini da due anni portano avanti con dignità e amor patrio la battaglia per la libertà, contro l’invasione russa e per la pace. Un popolo e una nazione che meritano un futuro in Europa.

La manifestazione pro Palestina, purtroppo, ha visto una mancata organizzazione, l’infiltrazione di anarchici e collettivi, bandiere rosse con falce e martello, slogan carichi d’odio anche nei confronti di Giorgia Meloni che continua a ribadire la giusta via di due popoli e due stati, atti vandalici ed episodi di violenza, sassaiole contro un supermercato in piazza Principessa Clotilde e contro una volante della Polizia Locale; è stata ferita una vigilessa a cui va la mia vicinanza e solidarietà.”

Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano in merito alle manifestazioni svolte sabato pomeriggio in città.