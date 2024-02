Animali. Mettiamo fine all’impunità!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2024 – Ieri 25 febbraio, a Milano, si è tenuta la manifestazione “La legge ignora gli animali”: centinai di comuni cittadini, animalisti, associazioni, e tanti amici a 4 zampe hanno sfilato pacificamente dai bastioni di Porta Venezia a Piazza della Scala uniti in un lungo corteo per sostenere la proposta di legge dell’Onorevole Michela Vittoria Brambilla, il cui testo è all’esame della Camera e trova l’appoggio di tutte le forze politiche.

“Metter fine alla sostanziale impunità di cui godono gli autori anche dei più crudeli e ripugnanti delitti contro gli animali”. Così la Presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, sintetizza l’importante significato della sua proposta di legge. “I cittadini chiedono a gran voce giustizia per gli animali – commenta Manuela Gigante, Presidente Leidaa Milano città Metropolitana e Responsabile Lombardia del Movimento Animalista presente alla manifestazione – grazie alla proposta di legge dell’On. Brambilla abbiamo la grande possibilità di farlo. L’approvazione della pdl 30 realizzerebbe una vera e propria svolta, un cambiamento epocale perché andrebbe finalmente a punire i tanti reati fatti ai danni degli animali: non potremmo definirci civili fino a quando non li tuteleremo come meritano”.

