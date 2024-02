Incidente a Milano, sotto la pioggia, bimba di 6 anni investita da una bici tra via Tolstoi e via Rondoni

(mi-lorenteggio.com) MIlano, 26 febbraio 2024 – Questa sera, intorno alle ore 18.20, all’incrocio tra via Rondoni e via Tolstoi, in zona Lorenteggio, mentre pioveva, una bimba di 6 anni, in compagnia del padre, rimasto illeso, è stata colpita e investita da una bicicletta sulle strisce. Sul posto è giunta un’ambulanza insieme ad un’automedica, il cui personale ha soccorso la piccola e dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo alla Clinica De Marchi. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.