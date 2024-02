Robecchetto con Induno. Ranzini rileva qual è il mestiere più bello del mondo

Evento pubblico in biblioteca giovedì 29 febbraio alle ore 21.00

È ripartito il servizio BiblioExpress

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 26 febbraio 2024. A Robecchetto con Induno, giovedì 29 febbraio alle ore 21.00, presso la biblioteca comunale “Alda Merini”, in via Novara, si terrà l’evento pubblico di presentazione del libro “Il più bel mestiere del mondo” (albatros Editore, 378 pagine) del professore Gianangelo Ranzini che ha insegnato presso l’Istituto comprensivo di Turbigo.

«L’autore, conversando con la professoressa Lucia Carluccio, parlerà di questa

professione, passando dalle lezioni alla ritualità di tanti momenti dell’anno scolastico

e raccontando molto altro ancora. – afferma Sofia De Dionigi, consigliera

comunale con delega alla Cultura – Ranzini in questo libro rileva che stare con i

ragazzi e cercare di essere, per loro, un punto di riferimento e una possibilità di

comunicazione, è la sostanza nobile del mestiere che lui definisce come più bello del

mondo». L’ingresso è libero.

Per gli amanti della lettura, De Dionigi segnala che, dopo l’interruzione dovuta alla

pandemia, dallo scorso anno, è ripartito il servizio BiblioExpress, nell’ambito del

progetto comunale “L’Alda Merini ovunque, per chiunque” finanziato con il

Bando Città che Legge.

Questo servizio permette di ritirare ciò che si è scelto dal sito web di Fondazione per

Leggere, anche quando la biblioteca è chiusa. Dopo aver ricevuto una notifica di

avviso, il libro può essere ritirato dal lunedì al sabato presso L’Ale Bar e la domenica

mattina al Bar Emma, per poi essere restituito nella struttura di via Novara nei

normali orari di apertura. Fondazione per Leggere è il sistema interbibliotecario del

Sud Ovest Milanese, di cui fa parte anche la biblioteca comunale “Alda Merini” di

Robecchetto con Induno.

V.A.