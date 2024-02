SORPRESO CON ARNESI ATTI ALLO SCASSO, QUARANTENNE DENUNCIATO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 26 febbraio 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato di Lodi, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, nella mattina di sabato 24 febbraio, hanno fermato e denunciato un cittadino italiano, il quale sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e ad offendere.

Gli operatori dell’Ufficio Volanti hanno notato il 40enne in compagnia di un altro soggetto mentre erano intenti a passeggiare per le vie del centro storico di questo capoluogo.

Essendo già noto ai poliziotti per numerosi precedenti di polizia per reati di rapina, furto e in materia di stupefacenti, è stato sottoposto ad un controllo più approfondito.

Dopo averlo identificato e portato in Questura, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un bastone animato in metallo, tre cacciaviti, alcuni sanpietrini e una bomboletta spray al peperoncino.

Sentito in merito al possesso di tali oggetti, l’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile e, pertanto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di possesso di chiavi alterate o grimaldelli e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

