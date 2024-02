Il M5S Lombardia presenta proposta di legge in Consiglio regionale per il: “Reddito Energetico”

Di Marco (M5s): «Risposta all’immobilismo del centrodestra di fronte a crisi energetica e ambientale»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2024 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «All’immobilismo del centrodestra, i cui limiti ideologici rendono impossibile per questa Giunta affrontare le problematiche legate all’emergenza climatica e ambientale, noi rispondiamo con proposte concrete. Quella sul “Reddito energetico”, già in approvata in altre Regioni, riguarda la produzione di energie da fonti rinnovabili, che riteniamo sia fondamentale per contrastare l’inquinamento, ma anche per permettere ai cittadini di risparmiare sulla bolletta.

Non dimentichiamo che in Lombardia ci sono 230 mila cittadini in povertà energetica, persone che non riescono a riscaldare le proprie case anche a causa degli aumenti del costo dell’energia.

Con questa legge noi vogliamo dare la possibilità a tutti i cittadini lombardi, anche a chi fino a ieri non se lo sarebbe potuto permettere, di produrre per le proprie abitazioni energia da fonti rinnovabili. Il Reddito Energetico Regionale è un sistema di incentivi volto a ridurre le bollette energetiche delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, promuovere l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, stimolare lo sviluppo dell’economia locale e tutelare l’ambiente.

La proposta prevede di erogare un contributo a fondo perduto fino a 6.000 euro per l’installazione di impianti fotovoltaici o micro-eolici per autoconsumo. Questa misura si rivolge a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, giovani coppie, anziani over 65 e nuclei familiari con persone con disabilità.

Grazie a questo sistema, le famiglie beneficiarie potranno autoprodurre e consumare energia pulita, abbattendo significativamente i costi delle bollette e diventando meno dipendenti dalle fonti energetiche tradizionali» con queste parole, il capogruppo del M5s Lombardia, ha presentato oggi alla stampa la proposta di legge del Movimento Cinque Stelle Lombardia (è possibile scaricarla come allegato) sul “Reddito energetico”.

