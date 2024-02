Bollate. In biblioteca dal 2 al 9 marzo 2024

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 28 febbraio 2024 – Si torna in Biblioteca con diversi appuntamenti culturali. Ecco cosa prevede il programma per il periodo dal 2 al 9 marzo.

Sabato 2 marzo 2024, ore 16.00

Il Sabato del LIBRaggio

Alessandro Guardigli, accompagnato dal vicesindaco Alberto Grassi, presenta: Dormono sulla collina. Figure, storie e leggende lungo le vie di Romagna

Il Ponte Vecchio, 2023

Uno strano e magico cimitero di campagna su una collina romagnola. Un luogo quasi allegro, non troppo solenne, riposante sotto i miti cipressi. Qui un uomo che vive da tempo lontano con la sua famiglia racconta alla figlia le vite dei paesani che dormono sulla collina e compongono questo libro, mescolate e sovrapposte con i fantasmi letterari delle anime dimenticate della Romagna. Racconta il romanzo di un paese che non c’è più. Racconta di un orfano di guerra che senza un soldo e un aiuto imparò da autodidatta il mestiere di musicista, camionista e panificatore ed edificò un forno nella campagna dove c’erano solo campi e capanne. Di un perdigiorno soprannominato l’Americano, celebre per la sua pigrizia e i suoi scherzi. Di un prete intransigente che puniva i monelli a sberle per le loro marachelle e non parlava mai del fratello gemello, che era missionario in India e aveva ucciso una tigre. Di una famiglia che con il lavoro selvaggio e la cattiveria si era impadronita di una collina: e si credeva padrona del mondo. Di un uomo che predicava ai giovani l’abolizione della proprietà privata su una vecchia macina di mulino, ma era crudele col figlio e coi suoi contadini. Di un partigiano senza una gamba, vigliaccamente ucciso dai fascisti. Di un ghiottone che di nascosto dalla moglie partiva per furibonde scorribande mangerecce nelle osterie. E di tante altre piccole vite di cui nessuno penserebbe mai di scrivere.

Alessandro Guardigli vive in provincia di Milano. Ha frequentato il Liceo Classico e si è laureato in Lettere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi in Estetica su Carlo Emilio Gadda. Poi ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi sulla critica letteraria di Alberto Asor Rosa e Romano Luperini. Oltre a insegnare Italiano e Latino nei licei, ha lavorato per due anni come redattore interno per la Marco Tropea Editore. Attualmente è docente di ruolo di Lettere presso il Liceo scientifico “Piero Bottoni” di Milano e tiene un corso per l’insegnamento di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Milano.

Mercoledì 6 marzo 2024, ore 15.30

Pomeriggi creativi per pensionati attivi

Due chiacchiere sul film Signore & Signori di Piero Gelmi (1966)

Una rappresentazione brillante, ironica e divertita della provincia italiana del dopoguerra, nel film di Germi che chiude la sua trilogia sui costumi italiani, dopo Divorzio all’italiana (1961) e Sedotta e abbandonata (1964). I bibliotecari Francesco e Cristina guideranno l’incontro e la discussione, a partire da alcuni fotogrammi del film.

Ingresso libero.

Sabato 9 marzo 2024, ore 16.00

Il Sabato del LIBRAggio

Presentazione, da parte dell’autore Fiorenzo Baini, del volume C’erano anche prima di Frida Khalo. Quindici storie di artiste. Conduce l’incontro Carolina Nizzola.

Le donne artiste sono state molte nella storia, spesso nascoste nell’ombra degli uomini, passate in secondo piano e dimenticate. In questo saggio ne vengono raccontate alcune, dalle più note Artemisia Gentileschi, o la giglia di Tintoretto, Marietta attraverso la sceneggiatura del loro pensiero.

Fiorenzo Baini insegna in un Istituto della Brianza. Ha pubblicato una ventina fra saggi e articoli brevi di storia dell’arte Lombarda e Pugliese.

Ingresso libero.

Sabato 9 marzo 2024, ore 16.30

Bibliofilo. Incontri di maglia e uncinetto

Sotto la guida di Annalisa Paolella si inizierà la realizzazione di un top all’uncinetto : “Sun kissed top”. L’occorrente da portare è: 300/500 g di cotone (270m/100g) ed un uncinetto 4mm.

Ingresso libero.

