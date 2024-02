CECCHETTI (LEGA): “IN LOMBARDIA BOOM TESSERAMENTO LEGA: NEL 2023 PIÙ 16% RISPETTO AL 2022”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2024 – “La Lega in Lombardia è in salute e continua a crescere sul territorio. I dati finali per l’anno 2023, riguardanti il tesseramento al nostro movimento, registrano una crescita di iscrizioni del 16% rispetto al 2022.

Numeri che dimostrano che in Lombardia c’è voglia di Lega, voglia di partecipare, voglia di fare attività per il proprio territorio.

Ringrazio tutti i segretari provinciali e i quelli di sezione per il grande lavoro che ogni giorno svolgono sul territorio: siamo più forti e siamo pronti e carichi per affrontare tutti insieme un’importante doppia campagna elettorale per le Amministrative, che in Lombardia riguarderanno 950 comuni tra cui tre capoluoghi, e per le Europee.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione