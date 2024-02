Corsico. Occupazione abusiva nell’ex ristorante: intervento della polizia locale

Gli agenti hanno individuato quattro uomini, privi del permesso di soggiorno: sono stati

denunciati e il locale sgomberato.



(mi-lorenteggio.com )Corsico, 28 febbraio 2024 – Ricevuta la segnalazione da parte del proprietario dell’edificio, in via Leonardo Da Vinci 8, un ex ristorante chiuso da tempo, la Polizia locale ha effettuato un’operazione di controllo. All’interno della struttura sono stati trovati quattro uomini, tre venticinquenni e un ventiquattrenne, risultati, in seguito ai controlli degli agenti, senza fissa dimora e sprovvisti di permesso di soggiorno.

Gli uomini avevano occupato abusivamente i locali dell’ex ristorante Tocororo: gli operatori della

polizia locale hanno trovato materassi collocati sui pavimenti, abbigliamento, resti di cibo

e bevande, decine di bottiglie, coperte e stoviglie. Il locale è stato quindi subito

sgomberato e i quattro occupanti sono stati accompagnati in Comando per tutti gli

accertamenti.

I quattro individui sono stati fotosegnalati e uno è risultato avere precedenti per reati

contro il patrimonio. All’esito dei controlli, sono stati tutti denunciati con l’accusa di

invasione di terreni ed edifici (art. 633 Codice penale), danneggiamento e violazioni al

Testo unico sull’immigrazione, con conseguente segnalazione alla Questura.

“L’operazione della polizia locale – commenta l’assessore Stefano Salcuni – ha consentito

di intervenire su una situazione di degrado e illegalità. Con l’attività di ufficiali e agenti,

che ringrazio per l’efficace lavoro svolto, è stato possibile individuare gli occupanti abusivi

della struttura e denunciarli alle autorità competenti”.

