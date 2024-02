(mi-lorenteggio.com) Pregnana Milanese, 28 febbraio 2024 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.10, presso la cascina Madonnina, nel cortile dell’azienda Bellasio, un operaio di 55 anni è caduto dal secondo piolo di una scala, forze per un malore, riportando un forte trauma cranico. Soccorso in codice rosso, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

