La Camera di Commercio continua a puntare sul turismo e lapromozione del territorio: nel 2024 un fitto programma perl’attrattività di Pavia e delle Terre Pavesi

Pavia, 28 febbraio 2024 – Secondo le recenti elaborazioni Isnart su dati Infocamere 2023 il 10% delle imprese localizzate sul territorio della provincia di Pavia opera all’interno della filiera turistica – a fronte di una media regionale del 9,8% – con un numero di addetti che sfiora le 13.500 unità. Tuttavia a livello regionale il territorio pavese è agli ultimi posti per flussi turistici e per presenza di strutture ricettive, con un contributo al PIL provinciale che è solo del 3,9% ben lontano dal dato lombardo e da quello nazionale che si attesta per entrambe sul 13%. Raggiungere il 13%

si tradurrebbe per la provincia di Pavia in circa 1 mld di euro in più di PIL a fronte di un PIL provinciale di ca. 13 mld.

“Per fare in modo che si concretizzi il potenziale turistico della nostra provincia – dichiara il Commissario Straordinario Giovanni Merlino – l’impegno della Camera quest’anno si concentra sul coinvolgimento degli operatori del settore nell’elaborazione di una strategia

turistica condivisa e sulla partecipazione del nostro territorio a grandi eventi di portata nazionale e internazionale”.

E’ ormai prossimo l’avvio del lavoro per la definizione del Piano Strategico Turistico Destination Management Plan (DMP) che consenta di condividere la strategia turistica che il territorio intende perseguire, nonché la realizzazione di un nuovo marchio territoriale, così

come previsto dal Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo e la valorizzazione turistica dei beni culturali della provincia di Pavia, sottoscritto lo scorso anno con Provincia e Fondazione Banca del Monte.

Intanto l’Azienda Speciale Paviasviluppo prosegue il suo lavoro di progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi promozionali.

Si è appena conclusa l’esperienza alla BIT- Borsa Internazionale del Turismo a Milano, dove all’interno dello spazio Lombardia Style, l’Azienda Speciale ha presentato Pavia e le Terre Pavesi con grande interesse del pubblico e degli operatori presenti.

La collaborazione dell’ente con il Comune di Pavia consentirà al territorio di ospitare la partenza della 115^ edizione della Gara Ciclistica Internazionale Milano – Sanremo di sabato 16 marzo 2024 che rappresenta la tappa di un percorso di promozione per l’attrattività turistica e la valorizzazione del territorio, delle sue risorse architettoniche e paesaggistiche, con ricadute positive per il tessuto socio-economico.

Agli sforzi sinergici di enti e istituzioni si aggiunge l’impegno degli operatori economici privati che devono esser pronti ad offrire al turista consumatore i servizi e l’attenzione richiesta.

In questa prospettiva Paviasviluppo organizza un percorso di formazione per le imprese turistiche con l’obiettivo di valutare le prospettive turistiche in relazione al cambiamento delle abitudini, delle richieste e della domanda turistica. Destagionalizzazione, down tourism, lentezza, prossimità, ricerca di valori, caratterizzano non solo la nuova domanda di esperienze turistiche, ma rappresentano un’importante occasione di sviluppo per gli operatori e per i

territori. Il percorso di sei giornate, in partenza l’11 marzo, tratterà il contesto normativo, bisogni e aspettative del turista, accoglienza e strategie di digital marketing. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà sia in presenza che online.

Per la promozione dell’Oltrepo’ e delle eccellenze vitivinicole locali è in programma per aprile la consueta partecipazione di trenta produttori a Vinitaly 2024 (Verona, 14/17 aprile), la vetrina internazionale per il settore vino. Paviasviluppo lavora inoltre all’iniziativa “Oltrepò Wine Experience”, la settimana (dal 15 al 21 aprile) di degustazione del Pinot Nero dell’Oltrepò

Pavese DOC nelle enoteche d’Italia in collaborazione con l’Associazione Vinarius.

A maggio le tipicità del nostro territorio saranno presentate a Cibus, la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy a Parma, con degustazioni di “Carnaroli da Carnaroli pavese”, vini a denominazione, Salame di Varzi e Salame d’oca di Mortara. Una collettiva che presenta il territorio pavese grazie alle sue specialità enogastronomiche.

Sul piano della valorizzazione del patrimonio storico e culturale sono in programma a Pavia nuove visite guidate in attesa dell’inaugurazione degli spazi in Cupola Arnaboldi e infine, ma, non di minor importanza, l’avvio degli eventi legati all’anniversario dei 500 anni della Battaglia di Pavia, che vedranno nel 2025 la rievocazione di questo importante evento storico.

