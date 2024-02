RHO. INCONTRO CON I POETI MARTA MARTELLO E GIANLUCA NESPOLI

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 febbraio 2024 – Si è tenuto lo scorso 26 Febbraio, nella confortevole cornice della Biblioteca “Angela Piras” a Mazzo di Rho (con una notevole cornice di pubblico), l’incontro per la presentazione del libro di poesie scritto “a quattro mani” da Marta Martello e Gianluca Nespoli, dal titolo “Dialogo Poetico” (La ricerca della Luce attraverso e oltre il dolore). L’evento è stato introdotto e presentato dal critico e scrittore Stefano Re. I due poeti sono uniti a filo doppio, sia nella carriera artistica, sia nella vita di tutti i giorni essendo, da più di venti anni, marito e moglie (con due figli). Nel libro entrambi, pur con approcci diversi, parlano del dolore nelle sue forme più svariate; dalla solitudine, allo smarrimento, al dolore “fisico”, sino al dolore “morale”, per non essere magari riusciti a realizzare degli obiettivi che si erano prefissati nel corso della loro vita. Questo triste e aleatorio percorso, viene fortunatamente ripagato dalla positività della “Luce”, che alla fine restituisce una sicurezza e un senso a tutte le incertezze, aiutando a ritrovare una via “sicura” verso casa. La lettura delle loro poesie mette subito a proprio agio il lettore, nel comprendere le tematiche e le situazioni che hanno portato Marta e Gianluca a scriverle. Alcune delle opere non hanno titolo, a conferma che scrivere delle poesie, molte volte, deriva dal particolare momento o situazione che vive il poeta e che immediatamente tramuta in versi, nero su bianco. Marta Martello e Gianluca Nespoli, entrambi nati nel 1960 in provincia di Milano, si sono conosciuti nel 2000 frequentando entrambi il Gruppo Poetico “La Spera” di Rho e hanno fatto parte del Gruppo di Poeti “Città di Corsico”. Gianluca, figlio del poeta Gian Luigi Nespoli (che molto lo ha spinto nello scrivere poesie), ha scritto per la rivista “La Spera” e Marta stessa vi ha pubblicato alcune sue poesie. La poesia, che amano da sempre, è stato il tramite che ha permesso di farli incontrare e conoscersi. Il “Dialogo Poetico”, la loro prima pubblicazione, è una sorta di confronto sulle emozioni e sui periodi bui attraversati, in una successione di pesanti cadute per ritornare, alla fine, alla vita. Nel corso dell’incontro, i due poeti hanno letto alcune delle poesie del libro, quelle alle quali sono più “affezionati”.

Ne è nato a seguire, spontaneo ma allo stesso tempo accorato e molto coinvolgente, un dibattito con il pubblico presente, che ha “interrogato” i due poeti sui motivi che li hanno spinti a pubblicare il volume, pur mantenendo (più volte rimarcato…) l’assoluta autonomia ed “indipendenza” nel comporre le varie poesie. Uno scambio di opinioni simpatico e spiritoso, che ha messo in luce anche i caratteri dei due poeti; più “diretto e spontaneo” quello di Marta Martello, più “intimo e sofferto” quello di Gianluca Nespoli, specie quando nelle sue poesie parla di Gesù e di alcuni episodi della sua vita. Un evento senza dubbio riuscito, che conferma la bontà e la validità di questi incontri letterari organizzati dalla “dinamica” biblioteca di Mazzo, al quale senza dubbio ne seguiranno degli altri, magari con tematiche diverse, ma con in comune, sempre, la possibilità di avvicinare il pubblico direttamente con gli autori delle opere.

