(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2024 – Dalle 16:40 i vigilidelfuoco, con rinforzi da Monza Brianza e Bergamo, sono impegnati a Trucazzano per l’incendio in un’azienda di trasporti: 9 squadre al lavoro per evitare coinvolgimento di aziende vicine.

