Basiglio. Viaggio nel mondo dei manga in biblioteca

Domenica 3 marzo alle ore 17 al Polo culturale "Il Mulino di Vione" un nuovo appuntamento del ciclo Storia & Narrazione con l'incontro con Paolo Colombo e Alessandro Barbaglia, autori di Mazinga! Storia dimenticata della titanica lotta italiana contro i manga giapponesi



(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 29 febbraio 2024 – Nel 1978 fa la sua comparsa in TV una serie animata giapponese che avrebbe fatto la storia: quella di Mazinga e di Goldrake. È l’inizio dell’invasione di anime e manga ed esplode una mania senza precedenti, ma anche una vera psicosi generale, tanto che intellettuali e politici si accapigliano e si chiede addirittura la sospensione del cartone.

Con Mazinga! Storia dimenticata della titanica lotta italiana contro i mangia giapponesi torna il ciclo Storia & Narrazione nella biblioteca comunale di Basiglio (Polo culturale “Il Mulino di Vione”, via Cascina Vione, 2) domenica 3 marzo alle ore 10.30.

Ospiti del nuovo appuntamento del ciclo “Storia & Narrazione” saranno gli autori Paolo Colombo, professore di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Alessandro Barbaglio, poeta e libraio. Insieme hanno ridato forza e vita a una storia incredibile e completamente dimenticata. In un clima tra comico e grottesco, alla fine degli anni Settanta la “questione Goldrake” diventa un tema dell’agenda politica del Paese mentre gli italiani spediscono ai vertici della Hit parade la sigla del cartone, “si trasforma in un raggio missile, con circuiti

di mille valvole…”.

«Il nuovo appuntamento – dichiara l’assessora alla Cultura, Daniela Gironi – ci permetterà di fare un salto nel passato e scoprire una storia dimenticata, l’arrivo esplosivo in Italia delle anime giapponesi, grazie allo storico Paolo Colombo che, a metà tra una performance teatrale e una lezione, sa raccontare in modo appassionante la nostra Storia, quella con la “S” maiuscola, anche attraverso le narrazioni apparentemente piccole e oggi dimenticate come l’arrivo delle serie animate giapponesi che hanno contribuito a cambiare il ‘consumo televisivo’ e il linguaggio dei media».

